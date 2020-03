Vermögensverwalter inside Die unbekannte Seite der besten Geldmanager

Poesie über Aktien

Keiner taucht seine Liebe zur Aktie in so poetische Worte wie Hendrik Leber, Gründer und Fondsmanager der Frankfurter Acatis Investment. Das von Leber zusammengestellte Aktienportfolio Acatis Datini Valueflex hält seit Jahren den Spitzenplatz unter den performancestärksten Portfolios. „Mit kleinen Trippelschritten“ gewinne der US-Gesundheitsversicherer Centene Marktanteile. Das Reiseportal Booking, steige „nach einem heftigen Satz in leichtem Flug in die Höhe“. Der US-Biotechspezialist Regeneron hingegen „stampfe mit festem Schritt nach vorne“, der Grafikkartenproduzent Nvidia hat sich „mit einem kleinen Feuerwerk nach oben entwickelt“.