Zocken mit Kryptowährungen Bitcoin-Achterbahn: Soll ich jetzt noch mitfahren?

Warum ist der Bitcoin so gefragt?

Für den starken Anstieg des Bitcoin-Kurses nennen Experten mehrere Gründe: Als entscheidend gilt, dass das Thema Digitalwährungen wieder stärker in den Fokus von Anlegern und Unternehmern gerückt ist. Der gigantische Bezahldienst Paypal etwa will seinen Kunden die Bezahlung in Digitalwährungen ermöglichen. Gesteigert wird das Interesse an Digitalwährungen insgesamt auch durch die Coronapandemie und die mit ihr einhergehende stark steigende Staatsverschuldung. Einige Anleger fürchten deswegen eine mittel- bis längerfristig steigende Inflation, wogegen sie sich mit alternativen Anlagen absichern wollen. „Logisch, dass Gold und Bitcoin, zulegen, wenn das Vertrauen ins System abnimmt“, sagte jüngst Jochen Felsenheimer, Experte für Kreditmärkte und Derivate-Strategien und Vorstand bei XAIA Investment, beim Börsen-Roundtable der WirtschaftsWoche.