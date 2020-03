Kurseinbruch bei Kryptowährungen Bitcoin : Das Gegenteil von einem sicheren Hafen

Stattdessen versuchten Investoren mit dem Ausverkauf Profit zumachen. Der Anbieter Amun hat in der Schweiz an der Börse SIX und an der Börse Stuttgart den 21Shares Short Bitcoin ETP gelistet. Ein Zertifikat, das von Kursverlusten beim Bitcoin profitiert. Es gewann am 12.3. um knapp 30 Prozent. Mit über 500000 Transaktionen war die Nachfrage für das Papier an der Schweizer Börse außergewöhnlich hoch. Auch die Short Mini Futures vom Anbieter Vontobel legten kräftig zu.