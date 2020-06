Zum einen haben nicht zuletzt die Vereinigten Staaten, eine Industrienation, wie sie reifer eigentlich gar nicht sein kann, gezeigt, inwieweit auch die vermeintlich weit entwickelte westliche Welt von einem Virus zumindest temporär in die Knie gezwungen werden kann. Zum anderen werden sich demographische Trends fortsetzen: Die älter werdende Gesellschaft, der zunehmende Wohlstand in bislang ärmeren Nationen und der damit einhergehende Zuwachs von Zivilisationskrankheiten – all das macht Aktien aus dem Health-Bereich nicht nur für kurzfristig orientierte Investoren interessant, sondern durchaus auch für nachhaltig agierende Anleger. Zumal für jeden etwas dabei ist: Neben Biotech-Forschern und Medikamentenproduzenten sind es Anbieter aus der Medizintechnik, die in den vergangenen Wochen erstmals auf das Radar vieler Investoren an der Börse gerückt sind. Und vor dem Hintergrund, dass zwischen Micro-Caps und Blue Chips alles in diesem Bereich vertreten ist, hat der Anleger auch in punkto Unternehmensgröße und Risiko eine große Auswahl.