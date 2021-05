Einfach ist es für Anleger aber gerade nicht, in Sachwerte und damit in etwas „Handfestes“ zu investieren. Zumindest auf den ersten Blick. Da sind zwar beispielsweise geschlossene Fonds, mit denen sich etwa in Schiffe, in Flugzeuge oder in Immobilien investieren lässt. Doch leider sind einige dieser Vehikel in Verruf geraten, unter anderem weil Anleger mit einigen davon einen Totalverlust erlitten haben – ein Risiko, dessen sich Investoren bei solchen geschlossenen Konstruktionen immer bewusst sein sollten.