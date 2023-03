Bauzinsen: Warum die Bankenkrise Häuslebauern hilft

Das Hin und Her dürfte bis auf Weiteres anhalten. „Seit Monaten beobachten wir stark schwankende Zinsen. Das wird unserer Einschätzung nach auch in den kommenden Monaten so bleiben“, sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft beim Immobilienfinanzierer Interhyp. Laut Interhyp-Trendbarometer müssen sich Kreditsucher darauf einstellen, dass sich die Bauzinsen in den kommenden Monaten in einem Korridor zwischen drei und vier Prozent bewegen.