Berliner Mietendeckel: Genossenschaften „massiv bedroht“

Für sozial orientierte Vermieter seien die aktuellen Pläne „ein Schlag ins Gesicht“, urteilt Frank Schrecker, Sprecher der Berliner Genossenschaften. „Zusätzlich zu den gravierenden wirtschaftlichen Schäden wäre auch der Vertrauensverlust in den Rechtsstaat verheerend. Dass Genossenschaften in Berlin investieren, dürfte dann zur Ausnahme werden. Die Politik muss hier gegensteuern.“ Aus Schreckers Sicht sind die geplanten Mietobergrenzen „willkürlich bestimmt und würden massiv in bisher gesetzlich zulässige und vereinbarte Mietverträge eingreifen. Sollte der Mietendeckel umgesetzt werden, würden Berlins Gerichte von einer Klagewelle enormen Ausmaßes überrollt. Was gestern rechtmäßig war, soll auf einmal als Unrecht deklariert werden. Das ist absurd.“