Büroturm: CapitaLand kauft Frankfurter „Galileo“ für 356 Millionen Euro

Aus steuerlichen Gründen gehen 94,9 Prozent am Gallileo an CapitaLand Commercial Trust (CCT), die restlichen 5,1 Prozent an die CapitaLand Ltd. An beiden ist Temasek maßgeblich beteiligt. Um die Übernahme zu refinanzieren, startete CCT noch am Donnerstag eine rund 136 Millionen Euro schwere Kapitalerhöhung. CapitaLand gehört in Frankfurt bereits das Main Airport Center (MAC) am Flughafen.