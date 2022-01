Drei Grafiken Hohe Nachfrage, wenig Angebot: Wo die Neubauoffensive stockt

Die neue Ampelkoalition will jetzt den Wohnungsneubau stärker forcieren und jährlich 400.000 neue Wohneinheiten bauen. „Das Vorhaben von SPD, Grünen und FDP setzt an der richtigen Stelle an“, so Jahn. Die Neubaufortschritte entwickeln sich in den Städten höchst unterschiedlich. Generell zeigt sich: In den Metropolen ist der Anteil neugebauter Immobilien deutlich höher (durchschnittlich 43 Prozent) als in den Speckgürteln oder in B-Städten (jeweils 20 Prozent).