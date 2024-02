Energiekosten Die Deutschen befürchten höhere Heizkosten – und sparen trotzdem nicht

Schon vor Beginn der Energiekrise, die im Februar 2022 mit dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine begann, lag der durchschnittliche Preis für Fernwärme laut Ista um rund vier Cent pro Kilowattstunde über dem für Erdgas. Das liege an den Mehrkosten bei der Produktion von Wärme gegenüber dem Marktpreis für Brennstoffe, so Ista. Verluste beim Umwandeln von Brennstoffen in Wärme entstünden auch bei Öl- und Gasheizkesseln.