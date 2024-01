Nebenkostenabrechnung 2024 Fristen, Prüfung und Einspruch – Darauf sollten Mieter bei der jährlichen Abrechnung achten

Einmal im Jahr fertigt der Vermieter eine Nebenkostenabrechnung an. Diese muss er dem Mieter bis in aller Regel spätestens zwölf Monate nach Ende des Abrechnungszeitraums zukommen lassen. Verpasst der Vermieter diese Frist, so müssen keine Nachzahlungen beglichen werden. Dies regelt Paragraf 556 im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Ergibt sich hingegen ein Guthaben, waren die Abschlagszahlungen also zu hoch, dann hat der Mieter weiterhin Anspruch auf die Auszahlung der zu viel gezahlten Summe.