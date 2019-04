Enteignungsforderungen: Rettet das Privateigentum!

Die Liquiditätsflut, die die Europäische Zentralbank mit ihrer Kredit- und Geldschöpfung aus dem Nichts zum Nullzins losgetreten hat, hat die Immobilienpreise und Mieten in den deutschen Großstädten in die Höhe getrieben. Verschärft wird die Preishausse durch die verantwortungsvergessene Politik der offenen Tür, mit der die Bundesregierung Zuwanderern aus aller Herren Ländern den Weg in den deutschen Sozialstaat ebnet. Nicht ohne Grund sind die Mieten vor allem in den bei Migranten besonders beliebten Großstädten geradezu explodiert. Der Nachfrageboom trifft dort auf ein durch restriktive und kostentreibende Bauvorschriften künstlich verknapptes Wohnungsangebot.



Die Demonstranten und ihre politischen Cheerleader aus dem grünen und linken Lager sollten ihre Proteste daher lieber gen Frankfurt (EZB) und Berlin (Bundesregierung) richten statt das Privateigentum in Frage zu stellen und gesellschaftliche Großkonflikte vom Zaun zu brechen, die die Freiheit zerstören und den Weg in den Sozialismus bahnen.