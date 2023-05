Habecks Energiewende So teuer wird der Anschluss ans Fernwärmenetz für Hausbesitzer

Neue Ölheizungen lassen sich demnächst jedoch nicht mehr installieren, sofern das Gebäudeenergiegesetz so wie geplant von der Ampelkoalition umgesetzt wird. Zudem dürften die CO2-Kosten für fossile Brennstoffe steigen. Mit Erdgas oder Öl zu heizen, dürfte dann langfristig deutlich teurer werden – unabhängig von der Preisentwicklung auf den Energiemärkten. Als erneuerbare Alternativen bleiben meist nur Wärmepumpe oder Fernwärme.



Fernwärme bietet sich vor allem bei Mehrfamilienhäusern in Großstädten an. Denn je mehr Parteien in einem Haus sind, desto geringer sind die Anschlusskosten pro Wohneinheit. Oft gibt es in den Metropolen schon größere Fernwärmenetze und sie werden in den kommenden Jahren ausgebaut. Das heißt, mehr Hauseigentümer haben eine Alternative zur Wärmepumpe.