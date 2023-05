Gasheizungs-Aus: Robert Habeck hat den Osten vergessen

Überall in Ostdeutschland haben Haushalte Mitte bis Ende der 1990er-Jahre ihre alte DDR-Kohlenheizung rausgerissen und eine Gas- oder Ölheizung eingebaut. Diese Anlagen kommen nun ans Ende ihrer vorgesehenen Lebensdauer von 30 Jahren. Ersatzteile gibt es für sie oft nicht mehr. Sie müssen also womöglich schon in den nächsten Jahren ersetzt werden.