Immobilien Billige Baufinanzierungen boomen – doch Käufer sollten vorsichtig sein

Die Doppelhaushälfte in einem Duisburger Vorort dürfte wohl viele Interessenten anziehen. Mit 130 Quadratmetern Wohnfläche und einer Grundstücksgröße von 225 Quadratmetern, so die Angaben auf einem Immobilienportal, hätten die Eigentümer in spe ausreichend Platz. Kostenpunkt: Etwa 520.000 Euro, inklusive Kaufnebenkosten.