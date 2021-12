Immobilien Chinas Regierung will gegen Spekulation am Immobilienmarkt vorgehen

Chinas Regierung will stärker gegen Spekulationen am Immobilienmarkt vorgehen. Vor dem Hintergrund der Krise um den hoch verschuldeten Immobilienriesen Evergrande hieß es in einer Erklärung zum Abschluss der jährlichen Konferenz zur Wirtschaftspolitik im neuen Jahr, es müsse der Grundsatz gelten „Häuser sind zum Wohnen da, nicht zum Spekulieren“.