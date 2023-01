Immobilien Die sechs Todsünden des Mietmarkts

Deutschlands Neubauoffensive krankt ausgerechnet dort, wo die Lage am Wohnungsmarkt ohnehin besonders angespannt ist: beim sozialen Wohnungsbau. Mehr als elf Millionen Menschen in Deutschland haben Anspruch auf eine Sozialwohnung. Von denen gibt es allerdings so wenige, dass nur jeder zehnte Berechtigte auch eine solche Wohnung bekommt. Der Rest der Berechtigten muss sich dem Wettbewerb am freien Mietmarkt stellen.