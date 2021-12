Immobilien: Hedgefonds wirft Adler überhöhte Darstellung von Verkauf an LEG vor

Die Londoner Argonaut Capital Partners hat die Bafin in einem Schreiben darauf hingewiesen, dass Adlers Management in einer Telefonkonferenz mit Analysten einen Preis genannt habe, der 130 Millionen Euro über dem von LEG angegebenen lag. Außerdem stellt Argonaut Transaktionskosten in Höhe von 100 Millionen Euro in Frage. Die Nachrichtenagentur Bloomberg konnte das Schreiben von Argonaut einsehen.