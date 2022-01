Immobilien: Verkauf von Bürovermieter Alstria nach Kanada in trockenen Tüchern

Alstria Office hält rund 110 Büroimmobilien in deutschen Großstädten – unter anderem in Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin und Stuttgart – im Wert von 4,85 Milliarden Euro. Brookfield verwaltet rund 650 Milliarden Dollar. In Deutschland ist der Investor seit Jahren aktiv. Dem Unternehmen gehört das Quartier am Potsdamer Platz in Berlin, das Brookfield vor fast sechs Jahren für eine Milliardensumme gekauft hat, sowie das Stuttgarter SI-Centrum mit einem Hotel, einem Musical-Theater, Kinos und Restaurants.