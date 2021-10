Immobilien: Vonovia baut Anteil an Übernahmeziel Deutsche Wohnen weiter aus

Der Immobilienriese Vonovia hat seinen Anteil am Konkurrenten Deutsche Wohnen weiter ausgebaut. Die Gesamtzahl der Deutsche-Wohnen-Aktien, die dem Bochumer Branchenprimus angedient wurden, die er besitzt oder auf die er Zugriff hat, habe am Freitagabend rund 55,56 Prozent der Stimmrechte der Deutschen Wohnen betragen, teilte Vonovia am Montag mit.