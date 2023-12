Immobilien Wünsch dir was am Wohnungsmarkt

Noch heute entstehen in manchen ländlichen Gebieten am Ortsrand mehr Neubaugebiete als benötigt werden, während der Stadtkern verkümmert. In Großstädten hingegen rentieren sich wegen der explodierten Grundstückskosten oft nur noch Luxuswohnungen. Kein Wunder also, dass die Eigentumsquote in Deutschland zuletzt gesunken ist. All das sind Themen, um die sich eine Bundesbauministerin zu kümmern hat. Allein in einer weihnachtlich angehauchten „Wünsch dir was“-Stimmung auf bessere Zeiten zu hoffen, reicht nicht.