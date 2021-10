Immobilienkauf Worauf die Deutschen fürs Traumhaus verzichten würden

Bei Dingen, die sie in ihrem Alltag wirklich brauchen, werden die Befragten schon weniger sparwillig. So würde sich nur jeder Fünfte beim Auto einschränken wollen. Überraschenderweise hängen Männer offenbar weniger am Auto als Frauen: 23 der Männer würden verzichten, aber nur 17 Prozent der Frauen. Immerhin jeder zehnte Befragte würde gar bei seiner Altersvorsorge zurückstecken.



Als Immoscout24 die gleichen Fragen vor zehn Jahren schon einmal den Deutschen stellte, sah die Lage noch anders aus: Zwar wollte sich auch damals etwa jeder Fünfte beim Auto einschränken. Das war 2001 jedoch der höchste aller Werte. Auf Urlaub verzichten wollten damals nur halb so viele Menschen wie heute (ebenfalls etwa ein Fünftel). Shoppen wurde damals nicht allgemein erhoben, sondern nur in Bezug auf Luxusprodukte (17 Prozent wollten sich hier einschränken).