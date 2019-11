Unfreiwillige Mieter Woran der Traum vom Eigenheim scheitert

Hierin liegt zugleich eine der überraschenderen Erkenntnisse der Studie: Dass nur zwölf Prozent der Jüngeren ein Eigenheim haben, hängt auch mit der steigenden Akademisierung zusammen. 2008 studierten noch 40 Prozent eines Jahrgangs, heute sind es fast 60 Prozent. Der Anteil der jungen Mieter könnte also sogar noch steigen, schreiben die IW-Experten: „Es ist daher zu vermuten, dass ein höherer Anteil an Studierenden dazu führen wird, dass die Wohneigentumsquote unter den jüngeren Haushalten weiter zurückgehen wird.“ Immerhin: Viele der Akademiker kaufen dann in späteren Jahren eine Immobilie, der Nachteil relativiert sich also.