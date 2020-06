Immobilienkonzern: Deutsche Wohnen verspricht Aktionären nach Dax-Aufstieg weiteres Wachstum

Deutsche-Wohnen-Chef Michael Zahn stellt den Investoren des Immobilienkonzerns nach dem Aufstieg in den Dax weiteres Wachstum in Aussicht. „Wir haben uns nicht auf einer Position ausgeruht, und werden dies auch in Zukunft nicht tun“, sagte Zahn am Freitag bei der virtuellen Hauptversammlung des Unternehmens laut Redetext. „Wir sehen den Sprung in den Dax als große Verantwortung und Ansporn zugleich, unsere Wachstumsstrategie auch in Zukunft fortzusetzen. Wir werden uns weiterhin gegenüber unseren Marktteilnehmern behaupten.“