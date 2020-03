Immobilienmarkt Weniger Eigenheime bei Zwangsversteigerungen unter dem Hammer

Die Zahl der Folgetermine habe stark abgenommen. Die Nachfrage beschere kurze Verfahren. Die Zwangsversteigerungen konzentrierten sich 2019 regional betrachtet in der Mitte Deutschlands durchgehend von West nach Ost. In der Relation pro 100.000 Haushalte sei die Zahl der anberaumten Zwangsversteigerungstermine zum Beispiel in Sachsen-Anhalt (89) trotz eines Rückgangs von 15 Prozent noch immer 3,5 Mal so hoch wie in Bayern (24).