Immobilientag: Die heillos überschätzte Enteignungs-Debatte

Dies ist ein Argument, das auch die Immobilienwirtschaft immer wieder gerne ins Feld führt: Angesichts all der Enteignungs-Drohungen und Miet-Beschneidungen werde sich bald keiner mehr finden, der freiwillig in Deutschland in Immobilien investiere, schon gar nicht in Berlin.



Doch, und das zeigt die zweite Umfrage, auch dieses Schreckensszenario ist weit von der Realität entfernt. Zumindest, wenn man die Versicherungswirtschaft als Indikator nimmt. Wie die Umfrage der Beratungsagentur Ernst & Young (EY) zeigt, ist die Immobilienquote der Versicherer auf 10,3 Prozent gestiegen. Damit ist sie erstmals zweistellig. „Dieser Höchststand der Immobilienquoten der Versicherer spiegelt die herausgehobene Rolle wider, die Immobilienanlagen in Zeiten eines risikolosen Zinses nahe null eingenommen haben“, erklärt Dietmar Fischer, Partner bei EY Real Estate und Autor der Studie.