IW-Studie zu Immobilienpreisen Warum der Immobilien-Crash doch nicht kommt

Umso mehr, als sich an den Gründen, die zu den steigenden Immobilienpreisen in Deutschland geführt haben, kaum etwas geändert hat: Wohnraum bleibt gerade in großen Städten unverändert knapp, für Anleger fehlt es beim anhaltenden Nullzins an Alternativen zu Immobilien. Erst recht da die volatilen Börsen gerade Sicherheitssuchende eher in Richtung Sachwerte treiben dürften.



Das vielbefürchtete Platzen einer Immobilienblase halten die IW-Experten dabei gar für abwegig – und das aus einem einfachen Grund: Es gebe schlicht keine Blase in Deutschland. „Weder sind in den vergangenen Jahren über den Bedarf Wohnungen gebaut worden, noch stehen die Mieter- und Selbstnutzerkosten in einem argen Missverhältnis – beides wären typische Anzeichen für eine Immobilienblase.“