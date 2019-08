Mietendeckel: So viel könnten Berliner Mieter sparen

Die Berechnung hat Unschärfen: Tatsächlich sieht der jetzige Entwurf Obergrenzen je nach Jahr des Erstbezugs und der Ausstattung vor, Zuschläge für Modernisierungen sind in begrenztem Umfang möglich. Außerdem soll die Miete bei Bestandsimmobilien (also kein Neubau) nicht über das zum Stichtag 18. Juni geltende Niveau hinaus angehoben werden dürfen – selbst unterhalb der Obergrenzen. Die genutzten Mietdaten von Immobilienscout24 beziehen sich auf eine 30 Jahre alte Wohnung mittlerer Ausstattung mit 80 Quadratmetern, um so die Daten unterschiedlicher Stadtteile (etwa Grunewald mit vielen Villen und Marzahn mit einigen Plattenbauten) vergleichbar zu machen. Dafür werden auch die Daten anderer Objekte entsprechend umgerechnet, um daraus das reine Preisniveau (bei gleicher Art und Qualität der Immobilie) abzuleiten. Angesetzt wurde jeweils die laut Immobilienscout 2018 aufgerufene Neuvertragsmiete im Schnitt des Stadtteils.