Preissturz, Angebotseinbruch, Stadtflucht? Welche Corona-Immobilien-Mythen stimmen

Die so kurze wie klare Antwort der Immobilienscout-Auswertung: Nein. Im Gegenteil. „Das Angebot hat nach einem temporären Corona-Schock wieder deutlich zugenommen und liegt über dem vorherigen Niveau“, heißt es in der Präsentation, die am Donnerstagmittag vorgestellt werden soll. So gab es Ende Mai knapp fünf Prozent mehr Immobilienangebote als vor der Coronakrise.