Teure Fernwärme Habeck muss den Druck erhöhen!

Die Kritik an der mangelnden Transparenz von Fernwärmepreisen wirkt – zumindest auf den ersten Blick. So kündigt der Verband der Fernwärmeanbieter AGFW für dieses Frühjahr eine Transparenz-Plattform an. Auf dieser Plattform sollen typische Beispielfälle von Fernwärmekunden im Vergleich dargestellt werden. Zudem wollen die Anbieter die Anteile der verwendeten Fernwärmequellen sowie Preisanpassungszyklen offenlegen.