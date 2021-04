Übernahmepläne: S Immo bremst Großaktionär Immofinanz: „Eines nach dem anderen“

Die Immofinanz, die bereits 26,5 Prozent an der S Immo hält, will den Wiener Rivalen komplett übernehmen. Sie stellt dafür aber die Bedingung, dass das Höchststimmrecht in der Satzung der S Immo gestrichen wird. Dieses sieht vor, dass kein Aktionär mehr als 15 Prozent der Stimmrechte haben darf, auch wenn er einen höheren Aktienanteil hat.