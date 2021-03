Immobilien: Immofinanz erhöht Übernahmeangebot für S Immo kräftig

Die S-Immo-Aktien waren seit der Vorlage des Kaufangebots von Immofinanz Mitte März deutlich über den Wert der Offerte hinaus gestiegen. Am Donnerstag schlossen sie an der Wiener Börse mit 19,80 Euro. Das neue Angebot liegt 12,4 Prozent über dem Börsenkurs. Immofinanz behält sich weiter vor, den Anteil an S Immo durch Zukäufe am Markt weiter aufzustocken.