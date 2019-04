Vermögen: Die Normalo-Familie wohnt zur Miete

Im Euroraum sind die Vermögen ähnlich verteilt wie in Deutschland, wobei in Italien eine etwas gleichmäßigere Verteilung herrscht – die zehn Prozent der reichsten Italiener halten „nur“ 44 Prozent des Gesamtvermögens. Deutlich extremer ist die Ungleichheit dagegen in den USA, wo die oberen zehn Prozent 77 Prozent des gesamten Vermögens besitzen.



Haushalte, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen, sind deutlich vermögender als Mieter. Immobilieneigentümer besitzen im Schnitt 277.000 Euro, Mieterhaushalte nur 10.400 Euro. Das bedeutet: Der Durchschnittshaushalt mit seinem bescheidenen Vermögen von 70.800 Euro wohnt zur Miete und besitzt meist keine Immobilie. Nur 44 Prozent der befragten Haushalte gehört ein Eigenheim. In Spanien und Italien liegt die Quote mit 70 und 80 Prozent deutlich höher.