Volksbegehren für Mietenstopp in München „Lieber eine unvermietete Wohnung als Ärger“

WirtschaftsWoche: Herr Rastätter, eine Immoscout-Analyse legt nahe, dass ein Mietendeckel zu einem geringeren Angebot an Mietwohnungen führt. Stattdessen werden daraus Eigentumswohnungen. War der Mietendeckel also ein Fehler?

Volker Rastätter: Man kann Berlin und München nicht vergleichen. Wir reden in Berlin von 10 bis 12 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter. In München und Umland liegen wir zwischen 18 und 20 Euro. Die Rendite ist also extrem, selbst mit einem Mietenstopp lohnt sich das für die Vermieter. Außerdem bezweifle ich, dass es den Zusammenhang wirklich gibt.