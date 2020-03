Wohnungs- und Häusermarkt: Scout24 sieht in der Coronakrise keine Beeinträchtigung des Immobilienbooms

„Wir sehen grundsätzlich kein Fragezeichen am Immobilienmarkt“, sagte Vorstandschef Tobias Hartmann am Donnerstag bei der Präsentation der Jahresbilanz. Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern seien die Fundamentalwerte in Deutschland unverändert positiv. Immobilien zählten zu den beliebtesten Geldanlagen. „Dementsprechend wird der Motor wieder anspringen.“