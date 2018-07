Wohnungspreise: DIW hält Immobilienblase für unwahrscheinlich

Frankfurt/BerlinTrotz der vielerorts rasant gestiegenen Wohnungspreise hält das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) eine bundesweite Immobilienblase für unwahrscheinlich. In deutschen Großstädten gebe es zwar spekulative Überbewertungen, schreiben die Ökonomen in einer am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung. „Das heißt jedoch nicht zwangsläufig, dass die Entwicklung bundesweit bedenklich wäre.“