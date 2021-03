1,6 Milliarden Euro Steuernachforderung Kurzarbeit wird zur Steuerfalle

Je ungleicher der Verdienst, desto größer die Ersparnis. Allerdings kann die gemeinsame Steuererklärung – im Steuerjargon: Zusammenveranlagung – in Ausnahmefällen auch nachteilig sein. Das dürfte bei den Steuererklärungen für 2020 besonders häufig vorkommen, weil Millionen Deutsche wegen der Coronapandemie in Kurzarbeit waren. Durch den Bezug von Kurzarbeitergeld entsteht eine Pflicht zur Abgabe einer Steuererklärung, sobald eine Grenze von 410 Euro im Jahr überschritten wird. Durch Progressionsvorbehalt und diese Steuerregeln für Ehepartner können sich besondere Nachteile ergeben. Denn der höhere Einkommensteuersatz, durch die Anrechnung des Kurzarbeitergeldes, gilt dann plötzlich für beide, auch den anderen Ehepartner, der womöglich selbst nicht in Kurzarbeit war.