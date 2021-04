Best of Legal Das sind die innovativsten Anwälte Deutschlands

Philipp Glock hat als gut beschäftigter Anwalt so einige Videotelefonate am Tag. Dieses dürfte aber wohl eines der schönsten gewesen sein. „Wir freuen uns sehr über den Preis“, sagt Glock. Seine Kanzlei KPMG Law, die juristische Abteilung des Prüfungsunternehmens KPMG, hat soeben den Best of Legal Award der WirtschaftsWoche in der Kategorie „Innovative Geschäftsmodelle“ gewonnen.