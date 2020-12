BGH-Urteil Diesel-Kauf ab Herbst 2015: Audi-Käufer hat keine Ansprüche gegenüber Volkswagen

Diesel-Besitzer, die ihren Audi, Skoda oder Seat noch nach Bekanntwerden des Abgasskandals im September 2015 gekauft haben, haben keine Schadenersatzansprüche gegen die Konzernmutter Volkswagen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) am Dienstag entschieden, wie in Karlsruhe mitgeteilt wurde. In dem Fall ging es um einen im Mai 2016 gekauften Audi. (Az. VI ZR 244/20)