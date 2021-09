BGH-Urteil zu Influencern „Wir finden das ehrlich gesagt nervig“

Das Problem ist hier nicht, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht auf diesem Beitrag, den Cathy Hummels auf Instagram veröffentlicht hatte. Hummels hat Steiff mit einem sogenannten „Tap Tag“ auf dem Foto markiert. Per Klick darauf gelangt man zum Profil des Unternehmens. Allerdings fehlt in der Bildunterschrift die Kennzeichnung, dass dies eine Werbung sei. Ob das so rechtens war, entscheidet jetzt der BGH. Das Urteil wird am 9. September verkündet.