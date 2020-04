Corona-Streit mit Versicherung „War schnell klar, dass man sich weiteres Papier sparen kann“

War von Anfang an klar, dass es auf eine Klage hinauslaufen würde?

Von Anfang an klar war das nicht. Aber es stand zu befürchten. Die Versicherer werden mit Sicherheit zahlreiche solcher Schadensmeldungen zu bearbeiten haben. Wenn sie Einzelfälle widerstandslos regulieren, dann wird das natürlich rumgehen wie ein Lauffeuer. Sie müssen deshalb eine einheitliche Linie verfolgen, und das ist zunächst mal die Linie, solche Anfragen abzulehnen. Deshalb war relativ schnell klar, dass man sich weiteres Papier sparen kann und es keinen Sinn ergibt, außergerichtlich Argumente auszutauschen.



Haben Sie schon eine Erwiderung auf die Klage erhalten?

Nein, die haben wir noch nicht. Das Verfahren hat das Landgericht hier in Bochum im so genannten schriftlichen Vorverfahren eingeleitet. Zunächst werden Fristen gesetzt. Die erste Frist beträgt zwei Wochen, für einen Zweizeiler, mit dem man als Beklagter ankündigt, dass man sich verteidigen möchte. Die eigentliche Klageerwiderungsfrist beträgt mal zwei, mal drei Wochen. Deshalb rechne ich mit einer sachlichen Stellungnahme etwa Mitte Mai.