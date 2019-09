Diesel-Skandal Musterprozess hilft nicht geprellten Autofahrern, sondern VW

Wer bis zu einem rechtskräftigen Urteil in seiner Einsichtslage 250.000 Kilometer auf seinem Tacho stehen hat, wird wohl keinerlei Schadensersatzanspruch erhalten. Wenn man es so besieht, ist das Musterfeststellungsgesetz für den VW-Konzern ein ganz großes Geschenk. Statt in Einzelklagen in einem Jahr einen Vergleich zu bekommen, sind die Geschädigten, 430.000 an der Zahl, auf die lange Bank verschoben mit der Hoffnung für den VW-Konzern, dass er am Ende nicht oder wenigstens nur ganz wenig bezahlen muss.