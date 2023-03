Durchschnittsgehalt Deutschland So setzt sich das Durchschnittseinkommen in Deutschland zusammen

Beim Einkommen kommt es auch auf das Bundesland kommt es an. So verdienen Vollzeitbeschäftigte in Hamburg mit 5209 Euro brutto im Monat bundesweit am meisten, während Mecklenburg-Vorpommern mit einem durchschnittlichen Bruttolohn von 3476 Euro monatlich das Schlusslicht im bundesweiten Vergleich 2022 abbildet. Bayern und Baden-Württemberg landen auf den Plätzen drei und vier, hinter Hamburg und Hessen. In Baden-Württemberg verdient ein Vollzeitbeschäftigter im Schnitt rund 4815 Euro brutto monatlich.