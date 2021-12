Kosten, Dauer, Unterlagen So beantragen Sie einen Erbschein

Wenn Sie sich im Ausland befinden, reicht oft kein deutscher Erbschein aus, um das Erbe nachzuweisen. Dann können Sie aber ein europäisches Nachlasszeugnis beim Gericht beantragen. Lebte der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes beispielsweise in Deutschland, seine Familie aber in Italien, erhält die sie von italienischen Gerichten ein Europäisches Nachlasszeugnis. Damit kann sie gegenüber der Bank des Verstorbenen in Deutschland nachweisen, dass sie berechtigt ist, auf sein dortiges Konto zuzugreifen. Das geht in allen Ländern der EU, bis auf Irland und Dänemark.



