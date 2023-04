Mietausfall Hilfe, die Miete fehlt!

Um das Risiko von Mietausfällen von Anfang an so klein wie möglich zu halten, ist es essenziell, Mietinteressenten vor Abschluss des Vertrages genau zu prüfen. Denn: Ist der säumige Mieter erstmal in der Wohnung, kann es Monate dauern, ihn wieder herauszubekommen. Zunächst muss ein Räumungsurteil gegen den Mieter her, das gegebenenfalls sogar durch einen Gerichtsvollzieher durchgesetzt werden muss. Erst dann kann die Wohnung neu vermietet werden. Das kostet nicht nur eine Menge Zeit, sondern auch Geld. Dieses Geld könnte der Eigentümer gut in andere Dinge investieren.