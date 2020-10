Paul Mora: Ex-Investmentbanker will nicht an Cum-Ex-Prozess in Wiesbaden teilnehmen

Der frühere Investmentbanker Paul Mora, einer der Hauptbeschuldigten in der Steueraffäre um Cum-Ex., will nicht zu seinem Strafprozess in Deutschland kommen.

Der Neuseeländer hat dem Landgericht Wiesbaden mitgeteilt, er werde nicht nach Europa reisen, um am Verfahren teilzunehmen, das am 20. Oktober beginnen soll.