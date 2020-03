Schulen und Kitas schließen Wann Eltern wegen Corona zuhause bleiben dürfen

Und wenn das nicht geht? Großeltern, die in solchen Fällen oft einspringen, sind in Zeiten von Corona ja keine Option.

Wenn es den Eltern nicht möglich ist, das Kind anderswo unterzubringen, führt das juristisch zu einer Unmöglichkeit: Eltern ist es nicht mehr möglich, zur Arbeit zu erscheinen, weil sie eine Fürsorgepflicht für ihr Kind haben. Gerade bei kleinen Kindern wiegt diese Pflicht rechtlich schwerer als die Verpflichtung gegenüber dem Arbeitgeber. Dann haben die Eltern das Recht, zuhause zu bleiben. Nach § 616 BGB kann dem Arbeitnehmer dann grundsätzlich ein Anspruch auf Fortzahlung des Arbeitsentgelts zustehen. Ein solcher Lohnfortzahlungsanspruch besteht aber nur für eine „verhältnismäßig nicht erhebliche“ Zeit. Die meisten Juristen vertreten die Auffassung, dass damit ein Zeitraum von fünf Tagen gemeint ist. Doch Arbeitnehmer sollten sich nicht darauf verlassen, dass sie in einem solchen Fall weiter Geld vom Arbeitgeber bekommen. Der Lohnfortzahlungsanspruch kann nämlich auch im Arbeits- oder Tarifvertrag ausgeschlossen werden- was in einer Vielzahl der Arbeitsverträge auch passiert.