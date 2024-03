Wachstumschancengesetz Die Doppelbesteuerung der Rente ist Geschichte – fast!

Der Bundesfinanzhof hatte jedoch schon vor einigen Jahren eine klare Regel für die Existenz einer Doppelbesteuerung aufgestellt: Eine solche könne nur dann verneint werden, wenn die Summe an steuerfrei erhaltenen Renten wenigstens genauso groß sei, wie die im Erwerbsleben gezahlte Summe an Rentenbeiträgen, die nicht steuermindernd berücksichtigt worden sei (X R 44/14 und X B 168/14). Genau diese Bedingung wäre beim Rentnerjahrgang des Jahres 2040 typischerweise nicht erfüllt gewesen – eine Doppelbesteuerung damit also zu bejahen. Bei den davor und danach startenden Jahrgängen wäre die Situation die gleiche, nur in nachlassendem Ausmaß. Zunehmend setzte sich die Erkenntnis durch, dass dies verfassungswidrig ist. Schon 2002 hatte das Bundesverfassungsgericht festgelegt, dass die Rentenbesteuerung so erfolgen müsse, „dass eine doppelte Besteuerung vermieden wird“ (2 BvL 17/99).