WiWo-Top-Kanzleien Die besten Anwälte für Datenschutz- und IT-Recht

Bei E-Mails haben sich viele Unternehmen bereits abgesichert, erzählt Frahm. Sie verbieten ihren Mitarbeitern private E-Mails im Arbeitsvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung. So können sie diese bei internen Ermittlungen wie kürzlich etwa gegen die Betriebsräte von SAP ohne Einschränkungen durchwühlen. Für Unterhaltungen auf WhatsApp aber fehlen diese Regelungen. Gerade inhabergeführte Unternehmen ignorieren bei internen Ermittlungen gerne mal den Datenschutz, sagt Anwalt Tim Wybitul von der Kanzlei Latham & Watkins. Zu einem Gerichtsurteil kommt es in solchen Fälle dennoch nur sehr selten, sagt Wybitul: „So weit lassen es Unternehmen schon aus Sorge ums Image nicht kommen.“