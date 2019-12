Altersvorsorge So würde die Riester-Rente endlich mehr bringen

Diese Steuervorteile bieten Raum für eine weitere, eigentlich simple, aber grundlegend neue Änderung: In den Antragsformularen der Riester-Verträge sollte ein einziger Satz ergänzt werden. Dieser würde zum Beispiel lauten: „Sollen etwaige zusätzliche Steuervorteile, die den Zulagenbetrag übersteigen, auf Ihren Riestervertrag gebucht werden?“ Ja/nein? Plus Hinweis: „Dieser zusätzliche Steuervorteil erhöht Ihr Vertragsvermögen.“



Denn bislang läuft es so: Nur Zulagen werden automatisch dem Riester-Vertrag gutgeschrieben. Die Summe eines zusätzlichen Steuervorteils hingegen fließt nicht in den Vertrag. Zum Steuervorteil kommt es, wenn die Summe der Zulagen unter dem rechnerischen Steuervorteil der Riester-Beiträge liegt. Zahlt ein Sparer mit 30 Prozent Steuersatz zum Beispiel 2100 Euro in seinen Vertrag ein (inklusive Zulage), ergibt sich ein rechnerischer Steuervorteil von 630 Euro (30 Prozent von 2100 Euro). Vom rechnerischen Steuervorteil würden nun die Zulagen abgezogen, zum Beispiel 175 Euro Grundzulage. Damit verbliebe ein effektiver Steuervorteil von 455 Euro (630 Euro abzüglich 175 Euro). Weil die Beiträge zur Riester-Rente steuerlich verrechenbar sind, müssen allerdings später – bei Auszahlung – die Renten voll versteuert werden.